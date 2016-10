Shisha-Bars in Stuttgart Wohin zum Wasserpfeife-Rauchen?

Von Balthasar Wörner 29. Oktober 2016 - 12:00 Uhr

Die Wasserpfeifen gibt es in allen Farben und Formen, wie hier in der Shisha-Bar „Rebell Lounge“ in Stuttgart/Bad Cannstadt.Foto: facebook/rebelllounge

Unter Jugendlichen erlebt das Shisha-Rauchen eine Renaissance. Wo entsprechende Bars in Stuttgart zu finden sind – und warum das Wasserpfeife-Rauchen nicht ganz ungefährlich ist, erklären wir in unserem Überblick.

Stuttgart - Die arabische Wasserpfeife „Shisha“ ist unter Jugendlichen beliebt. Bereits mehr als die Hälfte aller 16-Jährigen in Deutschland geben laut Robert-Koch-Institut an, schon mindestens einmal den dichten Rauch der Pfeife inhaliert zu haben. Mehr als 14 Millionen Euro werden laut Statistischem Bundesamt jährlich für Shisha-Tabak in Deutschland ausgegeben. Shisha-Bars sprießen an vielen Orten aus dem Boden.

Ist Shisha-Rauchen schädlich?

Traditionell wird vor allem zu festlichen Anlässen geraucht, die Feiernden liegen oder sitzen auf bequemen Kissen und bekommen kleine Speisen und Tee gereicht. Das gemeinsame Inhalieren des Rauchs wird zelebriert. Hierzulande ist aromatisierter Tabak besonders beliebt: von Apfel, Kirsche bis hin zu Basilikum kann alles erstanden werden.

Unbedenklich ist der Konsum der Pfeife allerdings nicht. Tabakkonsum ist in jeder Form grundsätzlich schädlich. Bei der Shisha kommt hinzu, dass der Rauch, anders als bei Zigaretten, ungefiltert eingeatmet wird. Auch die Feuchthaltemittel, die im Shisha-Tabak vorhanden sind, gelten als schädlich. Das Bundesamt für Risikobewertung kommt allerdings zum Schluss, dass durchschnittlicher Wasserpfeifengenuss insgesamt unschädlicher ist als durchschnittlicher Zigarettengenuss, begründet durch die Tatsache, dass eine Shisha wesentlich seltener, etwa zwei mal die Woche geraucht wird. Zigarettenraucher hingegen rauchen meist mehrmals täglich.

Invictus Shisha Lounge

Adresse: Trettachstraße 17, 70327 Stuttgart

Telefon: keine Angabe

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 17 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag, 15 Uhr bis 3 Uhr

Sonntag 15 Uhr bis 1 Uhr

Anfahrt: Stuttgart Untertürkheim: R1, R11, S1, U4, U13, Bus 60, 61, N6, N7

Pacific Lounge

Adresse: Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 14 Uhr bis 2 Uhr

Freitag und Samstag 14 Uhr bis 5 Uhr

Sonntag 12 Uhr bis 2 Uhr

Telefon: 0711 94587060

Anfahrt: Hedelfingen: U9, U13, Bus 62, 65, 103, N7

Rebell Lounge Stuttgart

Adresse: Daimlerstraße 65, 70372 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 14 Uhr bis 2 Uhr

Freitag und Samstag 14 Uhr bis 4 Uhr

Telefon: 0711 55347403

Reservierungen möglich

Anfahrt: Bad Cannstatt: R1, R2, R3, R8, S1, S2, S3, Bus 45, 56

La Mest Shisha Lounge

Adresse: Zieglergasse 11, 70372 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 17 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag 15.30 Uhr bis 2.30 Uhr

Sonntag 15.30 Uhr bis 1 Uhr

Telefon: 0171 5105615

Anfahrt: Rosensteinbrücke: U1, U2, U11, U12, U13, U14, U15, Bus 52, 56, N4

Restaurant Piri Reis

Adresse: Waldebene Ost 231, 70186 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag 17 Uhr bis 23 Uhr

Freitag und Samstag 17 Uhr bis 2 Uhr

Sonntag 10 Uhr bis 13 Uhr; 14.30 Uhr bis 23 Uhr

Dienstags ist Ruhetag

Telefon: 0711 4708048

Außerhalb der Öffnungszeiten: 01727254441

Reservierungen: Anruf oder Onlinereservierungen möglich.

Anfahrt: Geroksruhe: U15, Bus N7, N9 (Achtung! Eine Anfahrt mit dem Auto ist einfacher, da sich das Restaurant im Waldbereich befindet.)

Alois - ShishaLounge & CafèBar

Adresse: Stuttgarter Str. 5, 70734 Fellbach

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag: 14 Uhr bis 3 Uhr

Freitag und Samstag: 14 Uhr bis 5 Uhr

Telefon: 0711 27303586

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Fellbach/Esslinger Straße: U1, Bus 212

Istanblue Cocktail Shisha lounge

Adresse: Küblergasse 6, 70372 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag: 14 Uhr bis 3 Uhr

Freitag und Samstag: 14 Uhr bis 5 Uhr

Telefon: 0711 94587352

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: U1, U2, U13, Bus 52, 56, N4, N5, N6

Zeitlos Shisha Café Bar

Adresse: Cannstatter Str. 112, 70734 Fellbach

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch 12 Uhr bis 2 Uhr

Donnerstag: 12 Uhr bis 5 Uhr

Freitag: Ruhetag

Samstag: 0 Uhr bis 5 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 5 Uhr

Telefon: 0711 50430606

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Fellbach/Lutherkirche U1, Bus 60, 67, 207, 212, N6

Ehl-i keyf cafe

Adresse: Neckarstraße 186, 70190 Stuttgart

Öffnungszeiten: keine Angabe

Telefon: 0176 10161406

Anfahrt: Stöckach: U1, U2, U4, U9, U11, U14, U15, Bus N4, N6

Underworld Bar & Lounge

Adresse: Calwer Str. 48, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 17 Uhr bis 3 Uhr

Freitag und Samstag 17 Uhr bis 5 Uhr

Sonntag 18 Uhr bis 3 Uhr

Telefon: 0711 35160675

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Stadtmitte: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60, U1, U2, U4, U9, U11, U14, U15, U24, Bus 43, 92, N2

Phoenix Shisha Lounge

Adresse: Strohberg 7, 70180 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag 15 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag 15 Uhr bis 3 Uhr

Telefon: 0711 94576905

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Marienplatz: U1, U2, U4, U9, U11, U14, U15, U21, U24, Bus 41, 43, N1 und Zahnradbahn 10

ZO'E

Adresse: Theodor-Heuss-Straße 6, 70174 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 15 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag 15 Uhr bis 5 Uhr

Telefon: 01744955268

Anfahrt: Stadtmitte: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60, U1, U2, U4, U9, U11, U14, U15, U24, Bus 43, 92, N2

Mr. Shisha Bar & Lounge

Adresse: Hauptstätter Str. 40, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Durchgehend geöffnet

Telefon: 0711 86027980

Anfahrt: Rathaus: U11, U21, U24, Bus 43, 44, N1, N2

BLACK SMOKE

Wo: Böblinger Str. 150, 70199 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 16 Uhr bis 2 Uhr

Freitag und Samstag 16 Uhr bis 3 Uhr

Sonntag 16 Uhr bis 24 Uhr

Telefon: 0711 / 56 61 01 06

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Bihlplatz: U1, U2, U4, U9, U14, U15, U21, U24

LAMEKAN Shisha-Lounge

Adresse: Schwieberdinger Str. 58, 70435

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag: 15.30 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag 15.30 bis 3 Uhr

Telefon: 0711 945 716 99

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Zuffenhausen: S4, S5, S6, S60, Bus 52, 99, 401, 508

Caprice Shisha Bar

Adresse: Sankt-Pöltener-Straße 28, 70469 Stuttgart

Öffnungszeiten: keine Angaben

Telefon: 01522 2867286

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Wilhelm-Geiger-Platz U6, U13, Bus 91, N3

Esteem

Adresse: Sophienstraße 38, 70178 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag 13 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag 13 Uhr bis 3 Uhr

Telefon: 0174 2123402

Reservierungen sind möglich

Anfahrt: Stadtmitte: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60, U1, U2, U4, U9, U11, U14, U15, U24, Bus 43, 92, N2