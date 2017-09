SGS Großaspach gegen VfB Stuttgart Liveticker: VfB drängt auf den Ausgleich

Von red 03. September 2017 - 12:00 Uhr

Der VfB absolviert ein Testspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach. Foto: Pressefoto Baumann

Die SG Sonnenhof Großaspach und der VfB Stuttgart messen sich in einem Testspiel. Wir sind vor Ort und tickern live.

Großaspach - Länderspielzeit ist auch immer Testspielzeit. Nachdem der VfB Stuttgart unter der Woche schon gegen den FC Ingolstadt 04 eine solche Partie absolvierte, geht es an diesem Sonntag in den Fautenhau. In der Mechatronik-Arena wartet die SG Sonnenhof als Sparringspartner.

Beim VfB werden wie schon am Mittwoch auch wohl viele Jugendspieler zum Einsatz kommen. Wir sind vor Ort in Großaspach und bieten einen Liveticker ab 15 Uhr.