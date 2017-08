Sexy Bilderin der Vogue Jennifer Lawrence posiert nackt

Von (sas/spot) 12. August 2017 - 10:57 Uhr

Jennifer Lawrence auf einem Cover der "Vogue"-Jubiläumsausgabe, fotografiert von Annie Leibovitz Foto: instagram.com/voguemagazine

Jennifer Lawrence hat keine guten Erfahrungen mit Nacktbildern gemacht - doch für die US-"Vogue" ließ sie die Hüllen wieder fallen. Und sprach sogar über ihr Liebesleben.

Die amerikanische "Vogue" feiert ihren 125. Geburtstag und hat sich dafür natürlich etwas ganz Besonderes überlegt. Insgesamt wird es für die September-Ausgabe vier Cover geben, und auf jedem ist Schauspielerin und Oscar-Preisträger Jennifer Lawrence (26, "American Hustle") zu sehen. Dreimal fotografiert, einmal gezeichnet. Doch die aufwändig inszenierten Titelblätter sind nicht der einzige Hingucker. Tatsächlich lohnt sich auch der Blick ins Heft, denn dort lässt Lawrence alle Hüllen fallen.

Auf Instagram postete die "Vogue" ein Bild aus einer der Fotostrecken. Die blonde Amerikanerin trägt darauf nichts außer einem goldenen Band, das sich um ihren Torso und ein Bein schlängelt. Mit leicht angewinkeltem Kopf, ungeschminkt und unfrisiert blickt sie vorsichtig in die Kamera - so minimalistisch kennen wir Lawrence sonst gar nicht.

Passend zum hüllenlosen Shooting sprach die 26-Jährige im Interview mit dem Magazin auch über die Veröffentlichung ihrer Nacktbilder im Jahr 2014, die ein Hacker von ihrer Cloud gestohlen und ins Internet gestellt hatte. "Es ist angsteinflößend, wenn die ganze Welt dich beurteilt", sagte sie. Der Hacker-Angriff habe bis heute ein unwohles Gefühl bei ihr hinterlassen. "Dass deine Privatsphäre ständig verletzt wird, wäre kein Problem, wenn du perfekt bist. Aber wenn du ein Mensch bist, dann schon. Ich habe immer noch Angst davor, wieder hintergangen zu werden." Zum Glück lässt sich Lawrence nicht einschüchtern. Die Nackt-Bilder in der "Vogue" sind nämlich nicht nur sexy, sondern vor allem stil- und respektvoll.

Ein bisschen privat wurde die Schauspielerin dann doch noch. Sie gab einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben und sprach über ihren Freund, den Regisseur Darren Aronofsky (48, "Blavk Swan"), den sie am Set ihres neuen Films "Mother!" kennenlernte. "Seit einem Jahr lerne ich ihn als Menschen kennen. In früheren Beziehungen war ich oft verwirrt, aber mit ihm bin ich das nie".