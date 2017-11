Sexuelle Belästigung Rollstuhlfahrer nutzt Hilfsbereitschaft einer 23-Jährigen aus

Von red 08. November 2017 - 14:40 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall an der S-Bahn Station Stuttgart-Stadtmitte. Foto: dpa

Ein 44-jähriger Rollstuhlfahrer steht am Dienstagabend am Treppenabgang zur Haltestelle in Stuttgart-Mitte. Eine 23-jährige Frau hilft ihm, die Treppen herunter zu kommen. Dabei begrapscht sie der Mann mehrfach.

Stuttgart - Ein 44 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte die Hilfsbereitschaft einer 23 Jahre alten Frau ausgenutzt und sie offenbar sexuell belästigt.

Mehr zum Thema

Der gehbehinderte Tatverdächtige stand laut Polizei gegen 18.05 Uhr mit seinem Rollstuhl am Treppenabgang zur Haltestelle. Da er offenbar zum S-Bahnsteig wollte, half die 23-Jährige zusammen mit einem bislang unbekannten Zeugen, dem Tatverdächtigen beim Treppengehen. Dabei fasste ihr der 44-Jährige mehrfach offenbar absichtlich an die Brust.

Polizei konnte Tatverdächtigen ermitteln

Die Frau erstattete erst einige Zeit später Anzeige bei der Polizei. Ermittlungen führten schnell auf die Spur des einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen. Zeugen, insbesondere der hilfsbereite Mann, der dem Tatverdächtigen geholfen hatte, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.