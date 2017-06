Sexuelle Belästigung in Kirchheim Mann onaniert vor Kindern

Von kaw 03. Juni 2017 - 13:40 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Exhitionisten in Kirchheim/Teck.Foto: dpa

In einem Wohngebiet in Kirchheim/Teck verfolgt ein Mann in einem Auto zwei Mädchen, um anschließend vor ihren Augen zu onanieren. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fall – insbesondere ein Ehepaar, das die Mädchen gesehen haben.

Kirchheim/Teck - Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Liststraße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) zwei acht und neun Jahre alte Mädchen belästigt. Laut Polizei waren die beiden Kinder auf dem Nachhauseweg, als der Fahrer eines dunkelgrauen Autos im Bereich der Liststraße Blickkontakt mit ihnen aufnahm und ihnen folgte.

Nach dem Überqueren der Flandernstraße schloss der Mann mit seinem Wagen auf die beiden Mädchen auf. Als er auf Höhe der Mädchen war, begann er zu onanieren. Währenddessen hielt der Täter ständigen Blickkontakt zu den Mädchen und lächelte. Nachdem das jüngere Mädchen ihr Mobiltelefon herausgeholt hatte, beschleunigte der Mann seinen Wagen und fuhr in Richtung Annabergstraße weg.

Bei dem Auto handelt es sich um ein dunkelgraues Fahrzeug der Kompaktklasse. Das Herstelleremblem ähnelt laut Polizei einem umgedrehten Buchstaben „C“. Als Teilkennzeichen ist lediglich die Esslinger Zulassung (ES-) bekannt. Die Sitze sind mit einem schwarzen oder dunkelgrauen Stoffbezug ausgestattet. Die Fahrzeugarmaturen sind ebenso schwarz oder dunkelgrau.

Zeugen gesucht

Der Fahrer ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat ein schmales und längliches Gesicht, eine Glatze im Bereich des Oberkopfes sowie sehr kurze hellblonde oder graue Haare.

Bekleidet war der Mann mit einem blauen T-Shirt, auf dem große Buchstaben aufgedruckt sind, sowie mit einer Hose, bei der es sich um eine Jeanshose handeln könnte.

Zeugen, insbesondere ein älteres Ehepaar, welches unmittelbar vor der Tat vor den beiden geschädigten Mädchen lief und in ein Grundstück in die Annabergstraße einbog, werden dringend gebeten sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim/Teck in Verbindung zu setzen.

