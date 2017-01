Sexuelle Angriffe in Karlsruhe Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

Von red/dpa 26. Januar 2017 - 13:00 Uhr

Die Polizei in Karlsruhe fahndet nach diesem Mann.Foto: Polizei

Ein Mann attackiert junge Frauen in Karlsruhe und bedrängt sie sexuell. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und rät zu vorsichtigem Verhalten. Jetzt gibt es ein Foto von einem Verdächtigen.

Karlsruhe - Nach sexuellen Attacken gegen Frauen in Karlsruhe fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem Verdächtigen. Das Bild stammt vom 21. Januar aus der Überwachungskamera einer Straßenbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es wurde kurz vor dem Angriff auf eine 23 Jahre alte Frau aufgenommen. Der Täter habe sein Opfer gegen eine Hauswand gedrückt und seine Lippen auf den Mund der Frau gepresst. Er habe erst von ihr abgelassen, als eine Passantin mit einem Hund vorbeikam.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Mann für insgesamt fünf Angriffe verantwortlich ist. Vier Taten ereigneten sich im Januar. Die Frauen konnten sich jeweils losreißen und weglaufen. Ein weiteres Opfer zeigte nach Bekanntwerden der Fälle eine ähnliche Tat von Anfang Dezember an. Die Frauen beschrieben den Mann als 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß mit südländischem Aussehen. Bei zwei Taten trug der Angreifer eine Wollmütze.

Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein und verstärkte ihre Präsenz- und Fahndungsmaßnahmen in der Stadt. Am Dienstag ermittelten die Fahnder einen Verdächtigen, konnten ihn wenig später aber als Täter ausschließen. Die Polizei riet Frauen, die nachts allein unterwegs sind, ihr Umfeld im Auge zu behalten und bei Verdacht Hilfe über den Notruf 110 zu alarmieren. „Dabei kommen die Beamten lieber einmal zu oft als zu wenig“, versicherte die Polizei in einer Mitteilung.