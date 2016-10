Sextäter in Stuttgart Exhibitionist in der Stadtbahn gefasst

Von Wolf-Dieter Obst 17. Oktober 2016 - 09:57 Uhr

Der Auftritt eines Exhibitionisten in einer Stadtbahn im Stuttgarter Osten endete bei der PolizeiFoto: Leif Piechowski

Dass die Stadtbahnen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) inzwischen mit Videoaugen ausgestattet sind, kann offenbar nicht alle Straftäter abschrecken. Immerhin konnte im jüngsten Fall ein Täter dingfest gemacht werden.

Stuttgart - Diese Bahn ist videoüberwacht – für einen 29-Jährigen spielte das offenbar keine Rolle. Ungeniert entblößte er sich am frühen Samstagmorgen in einer Stadtbahn der Linie U 9 vor zwei 19-jährigen Frauen. Die Bahn war laut Polizei zu dieser Zeit im Stuttgarter Osten stadtauswärts zwischen den Haltestellen Brendle beim Großmarkt und Im Degen unterwegs.

Frechheit siegt zum Glück nicht immer. Der Stadtbahnfahrer wurde gegen 5.10 Uhr verständigt, der die Situation denn auch gleich bereinigte: An der Haltestelle Im Degen verwies der SSB-Bedienstete den offenbar alkoholisierten Täter nach draußen. Der Mann verließ die Szenerie, stieg in eine U 9 in Gegenrichtung ein. „Er kam aber nicht weit“, so Polizeisprecher Tobias Tomaszewski, „der Tatverdächtige wurde an der Haltestelle Wangener-/Landhausstraße angetroffen und vorläufig festgenommen.“

Die Täter gehen allerdings nicht immer ins Netz. So blieb ein weißhaariger, etwa 60 Jahre alter Exhibitionist unbekannt, der eine 28-Jährige in einer Stadtbahn der Linie U 6 zwischen Möhringen und Schlossplatz belästigt hatte. Das Opfer stieg am Schlossplatz aus, der Täter fuhr weiter. Ähnlich endete ein Fall in einer Bahn der Linie U 7, wo sich ein Unbekannter auf Höhe der Haltestelle Schozacher Straße in Rot vor einer 21-Jährigen entblößte.

Eine Serie von Fällen in der Linie U 6 im Frühjahr konnte hingegen geklärt werden. Im Bereich Weilimdorf waren eine 14-Jährige, zwei 18-Jährige und ein zwölfjähriges Mädchen sowie eine 15-Jährige von einem Exhibitionisten belästigt worden. Am Ende konnte ein 50-jähriger Stuttgarter bei einer polizeilichen Fahndung dingfest gemacht werden.