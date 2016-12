Sexismus-Doku auf ZDF Neo Moderator Jaafar Abdul Karim – ein neues TV-Gesicht

Von Ulla Hanselmann 12. Dezember 2016 - 19:15 Uhr

Neues Gesicht bei ZDF-Neo: der Moderator Jaafar AbdulFoto: ZDF

Der Deutsche-Welle-Moderator Jaafar Abdul Karim ist mit seiner Talkshow „Shababtalk“ bei der arabischen Jugend Kult. Nun ist er in einer Sexismus-Doku auf ZDF Neo zu sehen. Ein neues TV-Gesicht – und eines, das man sich merken sollte.

Stuttgart - Die Kölner Silvesternacht, Gina Lisa Lohfink, Donald Trump: Sexismus im Jahr 2016 ist überall. Anlass für ZDF Neo, zwei Moderatoren auf Entdeckungsreise zu schicken und herauszufinden: „Wie sexistisch sind wir?“. In dem zweiteiligen Doku-Format, das ZDF Neo neudeutsch „Social Factual“ nennt, trifft einer von ihnen, Jaafar Abdul Karim, männliche Opfer von häuslicher Gewalt – und staunt, wenn er erfährt, dass Betroffene oftmals bei der Polizei oder vor Gericht nicht ernst genommen würden: „Das passt scheinbar nicht ins traditionelle Rollenbild“, schlussfolgert er. Die Doku wird in einem zweiten Teil um ein „Experiment“ ergänzt: Dabei nehmen Probanden an einer vermeintlichen Marktforschungsstudie teil und werden in ihren Reaktionen auf sexistische Provokationen beobachtet, die in die Gruppe eingeschleuste Schauspieler lancieren.

Während die Moderatorin Dunja Hayali ein etablierter Name im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, dürfte ihr männlicher Gegenpart weniger bekannt sein. Jaafar Abdul Karim tritt locker, aber wach und ernsthaft auf; seinen Gesprächspartnern begegnet der telegene junge Mann stets auf Augenhöhe. Jaafar Abdul Karim ist ein vielversprechendes neues TV-Gesicht – und eines, das man sich merken sollte.

„Die ZDF-Neo-Doku ist für mich eine willkommene Abwechslung“, sagt der gebürtige Liberianer. Migration, Integration, Flüchtlinge, Islam – das sind normalerweise seine Themen. Karim ist bei den Jungen in arabischen Ländern Kult: Mit seinem arabischsprachigen „Shababtalk“ – shabab bedeutet Jugend – des deutschen Auslandssenders Deutsche Welleerreicht er dort ein Millionenpublikum.

In den arabischen Medien sind seine Themen häufig tabu

Seit 2011 holt er sich wöchentlich Gäste ins DW-Studio in Berlin oder schaltet sie per Videoübertragung zu; seit zwei Jahren ist er mit der Talkshow einmal im Monat auf „Arab World Tour“. „Irak, Marokko, Ägypten, Tunesien“, zählt er Stationen auf; gerade sei er aus Zaatari in Jordanien zurückgekehrt ist, seine Talkshow sei die erste gewesen, die im zweitgrößten Lager der Welt für syrische Flüchtlinge aufgezeichnet wurde. „Shababtalk“ wird via DW Arabia in sämtlichen arabischen Ländern ausgestrahlt; allein in Ägypten hat die Show vier Millionen Zuschauer. „Im August haben wir 8,5 Millionen Views auf Facebook erreicht“, kann der weltgewandte 34-Jährige eine weitere beeindruckende Zahl hinterherschieben; dieses Jahr wurde das Format zur besten Talkshow im arabischsprachigen Fernsehen gekürt.

Jaafar Abdul Karim verhandelt gesellschaftskritische Themen, die sonst in den arabischen Medien häufig tabu sind: Gleichberechtigung, Homosexualität, Sex außerhalb der Ehe, weibliche Imame. Seine Gäste seien „Menschen, die woanders nicht zu Wort kommen“, wie der Moderator mit nahezu akzentfreiem Deutsch sagt. Satiriker, Regimegegner, Frauenrechtlerinnen. Bei ihm werde „frei und kontrovers“ diskutiert; die Gesprächskultur sei von Respekt geprägt, er trete seinen Gästen „ohne Vorverurteilung“ entgegen, egal, welche Positionen sie verträten. Eine Haltung, die mit dazu geführt haben dürfte, dass bei ihm etwa Omar Sharif jr., der Enkel des Schauspielers Omar Sharif, erstmals öffentlich über sein Schwulsein sprach.

Der versierte Journalist profitiert von seiner Auslandserfahrung – er ist nicht nur als Moderator, sondern immer wieder auch als Krisenreporter im Einsatz. Seine Sendung, die er mitentwickelte, ist inzwischen auch bei Flüchtlingen in Deutschland eine Instanz; und sein Videoblog auf „Spiegel online“ sowie seine „Zeit online“-Kolumne „Jaafar, shu fi?“ („Jaafar, was geht?“) dürften dazu beigetragen haben, dass ihn Günther Jauch mal in seine Sonntagabendrunde eingeladen hatte.

Für die deutsche Medienlandschaft wünscht er sich mehr Vielfalt

Von der ritualisierten öffentlich-rechtlichen Talkshow-Routine ist sein Format indes weit entfernt. Nicht die „typischen Talkshow-Leute“ säßen bei ihm; seine Sendung sei „authentisch, sehr ehrlich“ und geprägt von „Presse-, Meinungsfreiheit und Menschenrechten“. „Bei uns kommt jeder zu Wort“, sagt er, auch die Zuschauer. Deren Einbeziehung durch Facebook und Twitter handhaben andere nur halbherzig, oder sie wird zum TV-Experiment stilisiert – bei „Shababtalk“ ist sie hingegen praktizierter journalistischer Alltag. „Two way communication“ nennt der studierte Medieninformatiker und Kommunikationswissenschaftler das.

Nicht über die Menschen reden, sondern mit ihnen: Das ist das Berufscredo des Moderators, und dafür geht er nicht nur in die arabischen Länder, sondern lässt seinen Talk in Berlin auch mal in einer Neuköllner Moschee oder in einer Flüchtlingsunterkunft stattfinden. „Es gibt viele Menschen, die keine Stimme haben und nicht gehört werden. Journalismus ist für mich die Möglichkeit, ihnen eine Stimme zu geben“, umreißt er den an sich selbst gestellten Auftrag. Er sei ein kleiner Junge gewesen, der immer „viel gefragt habe“, erklärt er seine Berufswahl. Seine Eltern sind Libanesen, dort und in der Schweiz ist er aufgewachsen; studiert hat er in Dresden, Lyon, London und Berlin.

Manchen geht Karims Offenheit gegen den Strich, ist er „zu liberal, zu extrovertiert“. Das daraus resultierende Risiko akzeptiert er als „Teil des Jobs“. So wurde er bei einer Pegida-Demonstration körperlich angegriffen, und Hasskommentare auf Facebook und Twitter gehören für ihn zum Alltag. Mit den Absendern suche er den Dialog, wie er sagt – seine Freiheit will er sich dadurch nicht einschränken lassen.

Kann er sich vorstellen, dass „Shababtalk“ mal im deutschen öffentlich-rechtlichen TV zu sehen ist? „Ich würde das begrüßen.“ Mehr Vielfältigkeit, mehr „diversity“ würde der deutschen Medienlandschaft guttun, weil sie dann das widerspiegle, was in der Gesellschaft stattfinde. Und das sage er nicht nur, weil er ein Journalist mit Migrationshintergrund sei. „Ich bin zuerst Journalist und dann erst Migrant und nicht umgekehrt.“ Die Öffentlich-Rechtlichen verfolgten seine Arbeit mit Interesse, so der Wahl-Berliner, dabei geht es nicht nur um seine DW-Sendung, sondern auch um andere Projekte. Von konkreten Anfragen, was „Shababtalk“ betrifft, könne er aber nicht berichten.

Was nicht ist, kann ja noch werden. Wünschenswert wäre es.