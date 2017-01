Sersheim im Kreis Ludwigsburg 250 000 Euro Schaden durch brennenden Weihnachtsbaum

16. Januar 2017

Bei einem Brand im Kreis Ludwigsburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Ursache war wohl eine Kerze an einem Weihnachtsbäumen.





Sersheim - Ein brennender Weihnachtsbaum hat ein Einfamilienhaus in Flammen gesetzt und Schäden in sechsstelliger Höhe verursacht. Der Baum geriet am Sonntagabend in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) durch eine Kerze in Brand, wie die Polizei mitteilte. Weil es der Bewohnerin des Hauses nicht gelang, die Flammen zu löschen, griff das Feuer auf das Wohnhaus sowie eine angrenzende Gärtnerei über.

Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Die 75-jährige Frau, die alleine im Gebäude war, rettete sich selbst ins Freie und musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 250 000 Euro.