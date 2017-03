Serie zum Lebenslauf Ditzingen Wie jeder andere 16-Jährige auch

Von Berkan Çakır 15. März 2017 - 14:00 Uhr

Flavian Schäfer notiert sich jede Mahlzeit, die er zu sich nimmt, auf dem Handy. Je nachdem, wie fettig das Essen ist, muss er mal mehr mal weniger Pillen nehmen.Foto: factum/Granville

Flavian Schäfer leidet an Mukoviszidose. Trotz der aufwendigen Behandlung schafft es der Schüler aus Lauffen, einen fast gewöhnlichen Alltag zu leben.

Lauffen - Jeder Tag beginnt mit zwei Atemzügen aus einem Spray, das die Lungen weitet. Manchmal sind es auch drei Züge. Das hängt ganz davon ab, wie schwer Flavian Schäfer die Atmung fällt. Wenn er nachts schläft, setzt sich in seinen Lungen der Schleim fest. Und weil sein Körper die zähe Flüssigkeit nicht von allein lösen kann, dreht sich für ihn bei Sonnenaufgang alles darum, den Schleim aus den Lungen zu schaffen.

Der 16-Jährige sieht aus wie jeder andere in seinem Alter auch. Er trägt eine Zahnspange, die Haare sind seitlich kurz, oben lang. Er hat blaue Augen und ist zierlich. Vielleicht ein wenig zu zierlich. Was man auf den ersten Blick nicht sieht: Der Junge aus Lauffen leidet an Mukoviszidose – das unterscheidet ihn von den anderen Jugendlichen in seinem Alter. Im Gegensatz zu vielen anderen, muss er jeden Morgen und Abend um seine Gesundheit kämpfen.

Es ist fast schon wie ein Ritual

Es dauert eine Weile, bis Flavian seine Medikamente nacheinander auf dem Esstisch ausgebreitet hat. Da sind die Ampullen mit Pulmozym. Flavian steckt sie zwei Mal am Tag in einen Vernebler und atmet fünf Minuten lang den Dampf in seine Lungen. Was sonst die Enzyme tun – die Flavians Körper fehlen – erledigt das Pulmozym: es löst den Schleim. Erst danach fällt ihm das Atmen leichter.

Dann tauscht er das Pulmozym im Inhalator gegen das Antibiotikum. Um Infektionen in den Lungen vorzubeugen, atmet er die entzündungshemmenden Mittel weitere fünf Minuten ein. Jeden Morgen macht er das so. Es ist schon fast ein Ritual. Erst dann beginnt der gewöhnliche Schultag, wie er für viele andere seiner Freunde los geht.

Flavian spricht nicht gern über seine Krankheit

Nur, dass der Schüler des Hölderlingymnasiums immer eine kleine Box mit 14 Tabletten mitnimmt. Je nachdem, wie fettig sein Essen ist, muss er mal mehr mal weniger Kapseln schlucken. Darin sind Enzyme, die aussehen wie winzige, glänzende Kristalle. Sie zersetzen das Fett in Flavians Körper. Ob nun Wurstbrot oder Salat mit Joghurt-Dressing – jedes Essen muss er auf einer Küchenwaage wiegen, um zu wissen, wie viel Fett es enthält und dann die entsprechende Zahl an Kapseln in sein Essen mischen muss. „Ein McDonalds-Menü kostet fünf bis sechs Kapseln“, sagt Flavian.

Der 16-Jährige, der jährlich beim Ditzinger Lebenslauf an der Kasse aushilft, ist karg mit Worten. Ihm ist anzumerken, dass er nicht gern über seine Krankheit redet. „Flavian ist ein wenig introviert“, sagt seine Mutter Tanja Schäfer über ihn. Dafür spricht er viel offener über „sein Eck“.

Am Wochenende schnappt er sich sein Fahrrad

Sein Eck – das ist eine kleine Werkstatt im Erdgeschoss des Einfamilienhauses, in dem Flavian mit seinen Eltern und den zwei Geschwistern wohnt. Auch wenn Flavian es für übertrieben hält, aber seine Mutter verrät, dass ihr ältester Sohn dort „jeden Tag und stundenlang“ nach der Schule an seinen Drohnen tüftelt – „Quadrocopter“ nennt sie der junge Technikbegeisterte. Manchmal sitzt er dort bis in die Nacht umgeben von Lötkolben, Abisolierzangen, Kabeln und Drähten, bearbeitet Leiterplatinen und verbessert die Aerodynamik seiner ferngesteuerten Flugzeuge. Die Einzelteile bestellt er im Internet aus China, USA und Kanada. Rund 300 Euro hat ihn sein Flieger gekostet.

An Wochenenden schnappt er sich dann sein Fahrrad, fährt mit einem Kumpel aus der Hölderlin-Stadt hinaus, dorthin, wo die Felder sind, und jagt seinen Quadrocopter in den Himmel. Mit vier Akkus dauert der Flug insgesamt zwölf Minuten. Aber die seien es wert, sagt Flavian.

Pilot werden und fliegen will der 16-Jährige später aber nicht unbedingt. Zuerst will er sein Abi machen, dann an der Uni Stuttgart studieren. „Und später irgendetwas mit Autos“, sagt er. Eigentlich so wie viele andere Jungs in seinem Alter auch.