Serie Gipfeltraum: Ein Blinder auf dem Mount Everest Finale: Auf dem höchsten Gipfel der Welt

Von Markus Brauer 21. Mai 2017 - 11:18 Uhr

Andy Holzer ist der einzige blinde Profi-Bergsteiger Europas. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt – Er steht auf dem Gipfel des Mount Everest. Wir haben ihn mit einer Serie bei seiner Vorbereitung und beim Weg hinauf in eisige Höhen begleitet.





Mount Everest - 21. Mai 2017 – 49. Tag der Expedition des „Blind Climber“ Andy Holzer und seines Teams auf den Mount Everest.

Auf dem Gipfel

Am 2. April hatte Andy Holzer zusammen mit seinen Freunden Wolfgang Klocker und Klemens Bichler am Wiener Flughafen den Flieger nach Lhasa in Tibet bestiegen.

Nach 49 Expeditionstagen – und im dritten Anlauf nach 2014 und 2015 – steht der 50-jährige österreichische Extrembergsteiger auf dem höchsten Punkt der Welt. Er hat sich seinen Lebenstraum als Bergsteiger erfüllt.

Als erster Blinder hat er den Mount Everest über die Nordroute bestiegen. Damit ist Holzer nach Erik Weihenmayer (25. Mai 2001 über die klassische Südroute) der zweite Mensch, der ohne Augenlicht den Gipfel des Everest erreicht hat.

