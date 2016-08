Serie Endstationen: Stammheim Der Ort hinter dem Gefängnis

Von Kathrin Waldow 27. August 2016 - 07:00 Uhr

Stammheim ist vielleicht Stuttgarts berühmtester und zugleich unbeliebtester Stadtteil. Zwischen Knast, Gast- und Mehrgenerationenhaus wird klar, dass die Stadtbahn der Dreh- und Angelpunkt für die meisten Bewohner ist.





Stuttgart - Das erste Bier nach der Haft schmeckt nach Freiheit. Christine Kern weiß das. Schräg gegenüber von der Endhaltestelle in Stammheim betreibt sie in einem der ältesten Häuser im Stuttgarter Stadtteil das Gasthaus „Zum Löwen“. Einige Männer, die gerade aus der Haft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) unweit des Ortskerns entlassen werden, finden den Weg hier her, um sich den ersten Schluck Bier auf freiem Fuß zu gönnen. „Die entlassenen Häftlinge gehen entweder vorne in die Eck-Kneipe oder kommen zu uns“, erzählt Kern.

Viele gehen aber auch den entgegengesetzten Weg, bis ans Ende der Asperger Straße, wo die grauen Mauern des Gefängnisses aus dem Boden ragen. „Wer die Straße nach hinten laufen muss, der hat sowieso verloren“, sagt Kern.

Drei Minuten braucht man von der Endhaltestelle bis zur JVA Stammheim, der wohl bekanntesten Einrichtung des Stadtteils. Hier waren in den 1970er Jahren Mitglieder der Rote Armee Fraktion inhaftiert, unter ihnen die bekannte Spitze, Ulrike Meinhof, Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Alle drei fanden in dem Gefängnis den Tod.

Insgesamt werden hier durchschnittlich 760 Straffällige festgehalten. Nebenan entsteht gerade ein Neubau mit fünf neuen Zellentrakten, in denen ab Ende 2016 etwa 600 Häftlinge untergebracht werden sollen. Wer an Stammheim denkt, denkt an das Gefängnis. Unsere erste Station.

„Für uns endet der Kontakt an der Pforte“

Hinter den Mauern der Vollzugsanstalt führt der stellvertretende Anstaltsleiter Daniel Winkler vorbei an zahlreichen Türen durch den Besucherraum, die Wäscheausgabe und den Post- und Transportbereich. Winklers großer Schlüsselbund ist in Sekundenabständen im Einsatz. Häftlinge treten aus ihren Zellen oder kommen von ihrem Besuch mit Familienmitgliedern, Freunden oder ihrem Anwalt zurück. Winkler öffnet eine leer stehende Zelle für vier Personen. Darin stehen zwei Stockbetten, es gibt ein Waschbecken und eine Toilette. Am Gitterfenster sieht man draußen die Sonne strahlen und den grünen Innenhof des Gefängnisses, drum herum die hohe Mauer, Stacheldraht, Kameras.

Ob manch ein Insasse zum Haftantritt mit der Bahn kommt? „Die meisten Häftlinge werden von der Polizei gefasst und direkt hierher transportiert“, sagt Winkler. Trotzdem: „Es ist für jedes Gefängnis wichtig, dass es eine gute Verbindung zu öffentlichen Nahverkehrsmitteln gibt. Vor allem für die Angestellten und Besucher ist es super, dass man mit der Stadtbahn sehr schnell hier und wieder in der Stadt ist.“ 300 Angestellte hat die JVA, die jeden Tag zur Arbeit und zurück müssen, hinzu kommen die Anwälte der Gefangenen sowie die durchschnittlich 20 Besucher pro Tag.

Ob die Häftlinge nach dem Absitzen ihrer Haftstrafe mit der Bahn zurück in die Freiheit fahren? „Das wissen wir nicht. Für uns endet der Kontakt an der Pforte“, meint Winkler trocken.