Serie: Ein Blinder auf dem Mount Everest Sonniger Tag auf dem höchsten Berg der Welt

Von Markus Brauer 25. April 2017 - 14:39 Uhr

Andy Holzer ist der einzige blinde Profi-Bergsteiger Europas. Im Mai will er auf dem Gipfel des Mount Everest stehen. Wir begleiten ihn mit einer Serie bei seiner Vorbereitung und beim Weg hinauf in eisige Höhen.





9 Bilder ansehen

Mount Everest Basislager - 24. April 2017 – 22. Tag der Expedition des „Blind Climber“ Andy Holzer und seines Teams auf den Mount Everest.

Mehr zum Thema

„Super geschlafen – körperlich top“

Andy Holzer und sein Team bereiten sich auf den Aufstieg zum Mittelcamp auf 5800 Meter vor. Der Weg vom Basislager auf 5165 Meter wird rund sechs Stunden dauern. Der Weg führt entlang des östlichen Rongbuk-Gletschers über Geröllhalden zum nächsten Akklimatisierungs-Stop.

„Für alle treuen Verfolger unseres Expeditionstagebuches kann ich euch berichten, dass unser Team heute Morgen zu ihrem nächsten Ziel aufgebrochen ist. Um 8 Uhr starten wir zum Mittelcamp. Wird für mich ein steiniger Weg. Ich bin gut eingestellt und das passt gut zur Situation . . .

. . . Ich denke so sechs Stunden stolpern. Es geht mir sehr gut. Habe super geschlafen und es tut mir nichts weh. Sitz jetzt mit gepacktem Rucksack. In 5 Minuten starten wir. Körperlich top“, schreibt der 50-jährige Extrembergsteiger in seinem täglichen Blog.

„Lassen wir uns überraschen“

Es werde in den nächsten Tagen sehr schwer werden aktuelle Infos zu bekommen. Auch die Internet- und Handy-Verbindung dürfte zu wünschen übrig lassen. „Aber lassen wir uns überraschen.“

Bis das Trio Andy Holzer, Wolfgang Klocker und Klemens Bichler auf den Nordostgrat einschwenken wird, werden sie sich noch auf vier weiteren Zwischencamps akklimatisieren und Kraft für den Aufstieg auf 8848 Meter tanken.

Video: Aufstieg über die Nordroute

Das YouTube-Video des amerikanischen Bergsteigers Alan Arnette zeigt detailliert den Verlauf des Aufstiegs über die Nordroute.

Everest is very busy but are climbers trashing the mountain? #Everest2017 https://t.co/nXTMpQgQZG— Alan Arnette (@alan_arnette) 20. April 2017

Auf dem Everest scheint die Sonne

Nach Angaben des Wetterberichts ist heute ein sonniger Tag am Everest. Die Temperatur auf dem Gipfel betrug um 5.45 Uhr minus 26 Grad und um 12.00 Uhr minus 18 Grad. Der Wind ist mit 26 Kilometern pro Stunde ein laues Lüftchen. Auch nächste Woche soll das sonnige, windstille Wetter weiter vorherrschen. Gute Voraussetzungen für den Aufstieg auf den 8848 Meter hohen Summit des Mount Everest.