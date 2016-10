Serie „Die Stadt erwacht“ Nachts um 4 Uhr geht’s rund am Check-in

Von Wenke Böhm 31. Oktober 2016 - 06:00 Uhr

Ab 3.30 Uhr kommen die Reisenden zu den Terminals.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Spätestens wenn die Nachtflugbeschränkung endet, muss am Flughafen alles startklar sein. In unserer Serie „Die Stadt erwacht“ haben wir hinter die Kulissen geschaut.

Stuttgart - Wer denkt, wegen der Nachtflugbeschränkung habe der Stuttgarter Flughafen eine vergleichsweise lange Ruhephase, der irrt. Denn los geht es am Morgen schon lange vor 6 Uhr.

3.45

Die Kollegen vom Backoffice sitzen bereits in ihrem Büro in der Nähe des Terminals 3. Draußen ist es noch stockdunkel, die Gesichter spiegeln sich in den Scheiben. Hier werden die Mitarbeiter des Flughafens ­koordiniert, außerdem kümmert sich das Team um Ersatz, wenn jemand ausfällt. Das Backoffice leistet außerdem Hilfe bei Pass- und Visumproblemen. Rund 40 Mitarbeiter sind am Morgen im Einsatz, über den Tag verteilt werden es etwa 100 sein, erklärt die Chefin. 33 verschiedene Systeme müssten bedient werden. Es sei wichtig, dass für jede Aufgabe genügend Mitarbeiter im Haus sind.

4.00

Nachdem er die Gepäckförderanlage eingeschaltet hat, teilt der Schichtmeister im Gepäckdienst die Gepäckfahrer ein. Insgesamt sind es 60. Die ersten verteilen das Gepäck, das schon am Vorabend für den Folgetag aufgegeben worden ist. Danach gehen die Mitarbeiter in die Terminals, um dort für die erste Stressphase – die Frühspitze nach der Nachtpause – bereitzustehen. „Sie müssen dafür eine Menge Erfahrung und Zeitgefühl mitbringen, um die Abflug­zeiten nicht zu verpassen“, stellt Michael Peters fest.

4.15

Vor den Schaltern der verschiedenen Airlines haben sich bereits lange Schlangen gebildet. Ab 6.00 Uhr starten die Flüge Schlag auf Schlag, zweieinhalb bis zwei Stunden vorher beginnt der jeweilige Check-in. Dass es schon früh so rundgeht, ist keine Ausnahme. „Schon ab 3.30 Uhr füllen sich die Terminals mit den ersten Passagieren“, sagt Theresa Diehl von der Flughafen-Pressestelle. Gegen 5.00 Uhr wird es dann wieder etwas ruhiger.

5.30

Bäckerei Treiber im Untergeschoss öffnet die Türen für die Kunden, die geduldig vor der Tür warten. Um 4.15 Uhr haben die drei Mitarbeiter angefangen und als Erstes die Anlieferungen von der Snackabteilung ­entgegengenommen. „Snacks sind unsere Besonderheiten“, sagt Filialleiterin Kornelia Rittberger. Sie würden besonders gern mit auf die weitere Reise genommen.

5.45

An der Sicherheitskontrolle warten Verkäufer, weil sie in den Geschäften im zollfreien Bereich des Flughafens ihre Arbeit antreten wollen. Auch sie müssen sich gründlich durchchecken lassen. Elektro­geräte und Taschen kommen in Schalen und werden durchleuchtet, auch die Jacke muss ausgezogen werden. Dann fährt das Sicherheitspersonal mit dem Metalldetektor am Körper entlang. Jeder Piepser hat eine gründliche Suche nach der Ursache zur Folge.

5.58

Blick aufs Flugfeld: Eine Maschine der KLM rollt rückwärts – es ist die erste an diesem Morgen. „Sie können nicht selbstständig rückwärtsfahren. Ein Pushback-Fahrzeug schiebt sie“, erklärt Flughafensprecherin Diehl. Die Piloten warten im Cockpit auf ein Signal der Verkehrslenkung im Tower. Um 6.00 soll die Maschine nach Amsterdam starten. „Jetzt, nach Ende der Flugbeschränkung, wollen alle Flugzeuge zügig raus.“

6.03

Die erste Maschine landet – planmäßig. Der Eurowings-Flieger kommt aus Antalya. Vorne boarded gerade eine Air Berlin, etwas weiter rechts wird ein Cityjet betankt. Es riecht nach Kerosin, verschiedenfarbige Lichter blinken in der Ferne. ­Zubringerbusse brausen übers Vorfeld. Ein Kontrolleur im Auto sieht nach dem Rechten. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass sich hier jeder an die Regeln hält.

6.10

In der Gepäckankunft des Terminals 3 ­liegen einsame Koffer auf dem ­Gepäck­band. Vergessen, verlassen. „Das passiert immer wieder, wenn es beim Umsteigen zum Beispiel etwas knapper zugeht. Dann kommt der Koffer mit einer späteren Maschine, und der Passagier ist schon weg“, sagt Diehl. Dank des Services Lost & Found fänden das verlorene Gepäckstück und sein Besitzer in über 99 Prozent aller Fälle wieder zusammen. Wenige Minuten später setzen sich die Bänder in Bewegung, und die ersten Fluggäste stürmen herein. ­Besonders Eilige ziehen mit ihrem Handgepäck gleich weiter zum Zoll. Vielleicht wartet ein Snack bei Treiber auf sie, vielleicht blicken ihnen hinter den Glastüren auch ihre Lieben sehnsuchtsvoll entgegen.