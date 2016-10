Semesterstart in Stuttgart Mit der „Studi Woche“ ins Nachtleben

Von Christoph Masurek 17. Oktober 2016 - 12:59 Uhr

Die „Studi Woche“ feiert ihre Premiere. Von Montag bis Sonntag können Studenten jeden Abend woanders feiern.Foto: Studi Woche

Pünktlich zu Beginn des Semesters haben drei Studenten mit der „Studi Woche“ eine neue Veranstaltungs-Reihe nach Stuttgart gebracht. An jedem Tag der ersten Semesterwoche stehen zahlreiche Ausgehmöglichkeiten für die Studenten zur Verfügung – für einmalig 15 Euro.

Stuttgart - Zum Studentendasein gehören zwangsläufig auch Partys und lange Abende - deswegen haben die drei Studenten Axel Jedamzik, Patryk Otto und Mario Koschig zum Semesterstart in Stuttgart die „Studi Woche“ ins Leben gerufen. Für 15 Euro erhält man die erste Woche des Semesters Eintritt zu 23 Clubs und vielen Bars.

Mehr zum Thema

„Wir wollen den Erstis, aber auch den Studenten aus den älteren Semestern den Uni-Start ein wenig versüßen“, sagt der Gründer der Reihe, Axel Jedamzik. Dazu kooperieren die Initiatoren mit vielen Clubs, die auch zusätzlich zum sonst eher mauen Wochenbeginn ihre Türen öffnen. „Wir möchten den Studenten zeigen, wie breit Stuttgart in der Gastronomie und Clubszene aufgestellt ist“, erklärt Jedamzik. Zu den 23 teilnehmenden Clubs gehören unter anderem die Schräglage, das Freund und Kupferstecher, die Schankstelle, das White Noise sowie das People. Mit der Auswahl der Clubs und Bars seien alle Musik- und Ausgehgeschmäcker bedient.

Neben dem großen Angebot für Nachtschwärmer gibt es zusätzlich für die Teilnehmer Vergünstigungen bei dem Online-Lieferdienst Foodora, der Speisen aus Stuttgarter Restaurants nach Hause liefert.

Madrid als Ursprung der „Studi Woche“

Die Idee für die „Studi Woche“ adaptierte der Mitbegründer Patryk Otto aus seinem Auslandssemester in Madrid. Dort lernte der Student ähnliche Veranstaltungsreihen kennen und begann anschließend in Deutschland erste Partys in der Clubszene zu leiten, ehe er die „Studi Woche“ realisierte.

Gemeinsam arbeiten die Freunde Axel Jedamzik, Mario Koschig und Patryk Otto nun seit über einem halben Jahr an der Party-Woche. Bereits mehr als 1000 Tickets seien verkauft und das, bevor der große Vorverkauf in den Uni-Mensen am Montag startete, verkünden die drei Veranstalter stolz.

Ein Ticket für die „Studi Woche“ kostet 15 Euro und ist Online sowie an vielen Vorverkaufsstellen in Stuttgart zu erwerben.