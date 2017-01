Semesterbeginn an der Volkshochschule Landkreis Ludwigsburg Einheimische kochen mit Flüchtlingen

Von Claudia Bell 22. Januar 2017 - 12:00 Uhr

Gemeinsames Kochen und Backen gehört ebenfalls zum VHS-ProgrammFoto: dpa

Kochen mit Flüchtlingen, Chinesisch lernen, endlich mal den eigenen Computer in den Griff bekommen: Dies alles sind Dinge, die man theoretisch und praktisch in den Kursen der Volkshochschule lernen kann.

Ludwigsburg - Mit fantastischen Bildern von den schönsten und wildesten Inseln Nordeuropas startet die Schiller-Volkshochschule (VHS) im Landkreis Ludwigsburg in das erste Semester dieses Jahres. Verantwortlich für die Multivisionsshow im Bürgerhaus Prisma in Freiberg am Mittwoch, 8. Februar, sind die preisgekrönten Naturfotografen Olaf Krüger und Kerstin Langenberger.

Neben den obligatorischen Themen wie Sprachen, Kunst oder EDV wird dem Reformator Martin Luther zum 500. Jahrestag der Reformation ein besonderer Platz eingeräumt. So spricht der evangelische Pfarrer Thomas Reusch-Frey am Sonntag, 5. März, in der Bücherei Kirchheim über den Einfluss der Reformation auf die Bildung, sein katholischer Kollege Wolfgang Gramer beschreibt am Montag, 20. März, den Einfluss Martin Luthers auf die katholische Kirche (VHS Marbach).

Wie essen Menschen aus Syrien?

Ebenfalls einen aktuellen Bezug hat das Thema „Rechtsextremismus im Südwesten“. Der Journalist Steffen Pross berichtet am Sonntag, 2. Juli, im Rathaus in Kirchheim über seine Arbeit. Politisch-kulinarisch geht es beim zweiteiligen Kochkurs „Kochen verbindet“ am Freitag, 10. und 17. März, zu: Hier bereiten Einheimische gemeinsam mit Flüchtlingen landestypische Gerichte zu. Backkurse, Kinderkochkurse sowie Seminare mit speziellen Ernährungskonzepten sind zudem ein weiterer, wichtiger Bestandteil bei der vhs.

Wer sich als junger Erwachsener schon heute mit dem Thema Rente beschäftigen möchte, sollte sich zum Kurs „Rente betrifft mich heute noch nicht – oder doch?“ anmelden (Donnerstag, 9. März, Kreissparkasse Marbach). Ähnlich serviceorientiert sind die Volkshochschul-Vorträge zu den Themen Tipps für Arbeitnehmer, Immobilienkauf und -verkauf sowie Integration und Recht in der Praxis.

Neue Sprach-Anfängerkurse starten

Neben den Themen für Erwachsene enthält das VHS-Programm auch Naturerlebnis- und Forscherkurse sowie Kulturelles für Kinder. Kinder ab sechs Jahren können sich zudem für den neuen Arabisch-Sprachkurs anmelden. In den Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch sowie Türkisch starten neue Anfängerkurse für Erwachsene.

So genannte Live-Webinare unter Zuhilfenahme von Skype sind die richtige Wahl für alle diejenigen, die von zuhause aus arbeiten, aber vielleicht noch nicht ganz fit sind in den Office-Programmen. Zudem bieten die VHS-Kurse Unterstützung bei der professionellen Office-Anwendung, beim Webdesign, der Bildbearbeitung , der Programmierung oder dem richtigen Umgang mit dem Smartphone an.

Programmheft wird versendet

Das Programmheft wird an alle Teilnehmenden der beiden zurückliegenden Semester verschickt. Erhältlich ist es außerdem in allen Rathäusern, Sparkassen und Volksbanken sowie in vielen Büchereien und Buchhandlungen im Landkreis. Anmeldungen sind über www.schiller-vhs.de oder unter 07 141 / 144-1666 möglich.