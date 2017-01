Selm Nackt auf Verfolgungsjagd

Von red/dpa 27. Januar 2017 - 15:27 Uhr

Da die Bilderauswahl von nackten Hausbesitzern etwas beschränkt ist, steht an dieser Stelle dieses Symbolbild für die spektakuläre nackte Verfolgungsjagd.Foto: dpa

In der Nacht zum Freitag hat ein Hausbesitzer aus Selm einen Einbrecher beim frischer Tat ertappt. Der Einbrecher flüchtete, der Mann nahm die Verfolgung auf – splitterfasernackt.

Selm - Splitterfasernackt hat ein Hausbesitzer aus Selm in Nordrhein-Westfalen einen flüchtenden Einbrecher verfolgt.

Mehr zum Thema

Der 40-Jährige war der Polizei zufolge in der Nacht zum Freitag zum Kühlschrank gegangen, als er verdächtige Geräusche an der Haustür hörte. Kurzentschlossen riss er die Tür auf und schrie den Einbrecher an, der erschrocken die Flucht ergriff. Der Hausbesitzer nahm die Verfolgung auf. An der nächsten Ecke musste er aber den eiskalten Nachttemperaturen Tribut zollen und die Jagd aufgeben. Zurück ließ der Täter ein rotes Damenrad, wie die Kreispolizei Unna am Freitag mitteilte.