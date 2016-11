SEK-Einsatz in Stuttgart-Ost Randalierende Seniorin festgenommen

Von red 24. November 2016 - 18:25 Uhr

Eine Seniorin sorgte in Stuttgart-Ost für Aufregung. Sie konnte schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.Foto: dpa

Eine vermutlich psychisch kranke Frau hat am Donnerstag die Polizei in Atem gehalten und mit ihren Drohungen sogar einen SEK-Einsatz nötig gemacht.

Stuttgart - Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg haben am Donnerstag im Stuttgarter Osten eine 72 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die bereits am Vormittag ein Auto demoliert und später Polizeibeamte bedroht hatte. Wie die Polizei mitteilte, schlug die vermutlich psychisch kranke Frau gegen 11 Uhr mit einem Hammer die Rücklichter eines an der Farrenstraße geparkten Autos ein.

Mehr zum Thema

Nachdem sie gegen 13.30 Uhr Steine in Richtung eines Nachbarn warf, sollte sie auf amtliche Weisung hin einem Arzt vorgeführt werden. Als die Beamten Kontakt mit ihr aufnehmen wollten, drohte sie damit, sie abzustechen, wenn sie die Wohnung betreten würden. Das deshalb angeforderte Einsatzkommando nahm die renitente Seniorin schließlich gegen 16.30 Uhr unverletzt in ihrer Wohnung fest. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus.