SEK-Einsatz in Stuttgart-Mühlhausen Mann soll aus Wohnung geschossen haben

Von red 31. Oktober 2016 - 18:34 Uhr

In Stuttgart-Mühlhausen soll ein 43-jähriger Mann aus einer Wohnung geschossen haben. Der Mann wurde bei einem SEK-Einsatz festgenommen und verletzt.





Stuttgart - In Stuttgart-Mühlhausen hat am Montagabend ein Mann mutmaßlich mit einer Waffe aus einer Wohnung geschossen. Es gab laut Polizei einen Einsatz mit Spezialeinsatzkräften.

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag in der Wilnaer Straße in Stuttgart-Mühlhausen einen 43 Jahre alten Mann in seiner Wohnung festgenommen, der im Verdacht stand, kurz zuvor offenbar mit einer Schusswaffe auf ein fahrendes Fahrzeug gezielt zu haben.

Laut Zeuge auf Fahrzeug gezielt

Ein 36-jähriger Anwohner befuhr gegen 14.45 Uhr die Wilnaer Straße und beobachtete, wie der 43-Jährige aus einem Dachfenster heraus offenbar mit einer Schusswaffe auf sein Fahrzeug zielte. Alarmierte Polizisten umstellten das Gebäude, Spezialeinsatzkräfte (SEK) nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann wurde bei dem Zugriff verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei der Waffe um eine Softairwaffe. Die Hintergründe sind bislang noch unklar, die Ermittlungen dauern an.