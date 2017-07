Schwieberdingen und Asperg Stromausfälle am Wochenende

Von red/pho 24. Juli 2017 - 16:10 Uhr

In Teilen von Schwieberdingen und Asperg fiel am Wochenende in Teilen der Strom aus. Foto: dpa

Einige Bewohner von Schwieberdingen und Asperg mussten den Samstagabend im Dunkeln verbringen: Ein defektes Kabel und ein kaputter Trafo lösten einen Stromausfall aus. Am Sonntag kam dann gleich der nächste.

Schwieberdingen - Am Wochenende kam es in Teilen Aspergs und Schwieberdingens zu zwei Stromausfällen. Ein Sprecher des Netzbetreibers Netze BW schätzt, dass etwa die Hälfte des Gebietes in Asperg und ein Viertel Schwieberdingens betroffen war. Auslöser am Samstagabend waren zwei in kurzer Folge aufgetretene technische Defekte. Zunächst war in Schwieberdingen an einem Mittelspannungskabel in der Pommernstraße ein so genannter Erdschluss aufgetreten. Dies allein führte noch nicht zum Stromausfall. Erst als zehn Minuten darauf die Trafostation einer Firma in der Neckarstraße ausfiel, führten beide Vorfälle in Kombination dann ab 22.29 Uhr zu der Versorgungsunterbrechung. Der Entstördienst der Netze BW stellte durch Netzumschaltungen noch in der Nacht die Stromversorgung schrittweise wieder her, wie der Versorger in einer Pressemitteilung schreibt. So seien die ersten Straßenzüge in Schwieberdingen nach einer halben Stunde wieder versorgt gewesen. Größtenteils seien die betroffenen Gebiete in Asperg und Schwieberdingen nach anderthalb bzw. zwei Stunden wieder am Netz gewesen. Die letzten Stromabnehmer seien um 1.50 Uhr wieder zugeschaltet worden. Am Sonntag wurde das Kabel repariert und konnte am Montag wieder in Betrieb genommen werden.

Am Sonntag fiel der Strom noch einmal aus

Während einer solchen Störung seien sämtliche Betriebsmittel innerhalb einer Netzgruppe einer höheren Belastung ausgesetzt, wie die Netze BW in einer Stellungnahme mitteilt. So kam es am Sonntagvormittag vermutlich infolge der stärkeren Inanspruchnahme der Betriebsmittel zu einem Folgefehler im Stromnetz in Schwieberdingen: Ein Kabelfehler sorgte um 9.11 Uhr für den zweiten Stromausfall in Schwieberdingen an diesem Wochenende. Die Stromversorgung wurde in mehreren Schritten zwischen 9.53 Uhr und 11.13 Uhr wieder hergestellt. Der Defekt wurde an einem Mittelspannungskabel im Glogauer Weg ist lokalisiert und wird im Laufe des Montags repariert.