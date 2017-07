Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg Mädchen beim Ballspiel von Auto erfasst

Von red/pho 27. Juli 2017 - 11:16 Uhr

Über die Schwere der Verletzungen ist der Polizei in Schwieberdingen nichts bekannt (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mädchen rennt in Schwieberdingen an der Hauptverkehrsstraße einem Ball hinterher. Eine Smart-Fahrerin übersieht das Kind und erfasst es mit ihrem Auto.

Schwieberdingen - Am Mittwochabend ist es in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Autounfall gekommen.

Mehr zum Thema

Ein sechs Jahre altes Mädchen rannte laut Polizei an der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen einem Ball hinterher und wurde von einem Smart erfasst, der von einer 30-Jährigen gefahren wurde. Das Kind erlitt Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin war kurz vor 18 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen.

Als sie am linken Fahrbahnrand zwei Kinder sah und bemerkte, dass ein Ball über die Straße rollte, verlangsamte sie ihre Fahrt. Vermutlich übersah sie das Mädchen, das dem Ball hinterher lief, so dass es gegen die Fahrertür des Autos prallte und verletzt wurde. Die Schwere der Verletzungen ist der Polizei nicht bekannt.