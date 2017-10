Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg Kinder verhindern Wohnungsbrand

Von red/pho 25. Oktober 2017 - 10:56 Uhr

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten die Kinder den Brand schon gelöscht (Symbolbild). Foto: dpa

Zwei Kinder entdecken auf der Veranda ihres Wohnhauses eine brennende Truhe, schieben sie beiseite und löschen sie. Damit verhindern sie womöglich, dass die Flammen das Haus erfassen.

Schwieberdingen - Zwei Kinder haben am Dienstag in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) womöglich einen größeren Wohnungsbrand verhindert. Wie die Polizei berichtet, kam es am Dienstag gegen 16.45 Uhr an der Lise-Meitner-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die Kinder im Alter von elf und 13 Jahren entdeckten auf dem Grundstück ihres Wohnhauses auf der Veranda eine brennende Truhe. Geistesgegenwärtig schoben die Kinder die Truhe beiseite und verhinderten so nach Angaben der Polizei, dass die Flammen auf das Haus übergriffen.

Die Kinder löschen den Brand bevor die Feuerwehr eintrifft

Noch bevor die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, konnten die Geschwister den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Kinder blieben bei der Löschaktion unverletzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen unter der Telefonnummer 07150/31245 in Verbindung zu setzen.