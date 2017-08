Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg Fahrer missachtet Stoppschild – zwei Schwerverletzte

Von red/dpa 14. August 2017 - 07:32 Uhr

Weil er ein Stoppschild an einer ausgeschalteten Ampelanlage nicht beachtet hat, hat ein 32-Jähriger am Sonntagabend in Schwieberdingen einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht.





Schwieberdingen - Ein 32-jähriger Autofahrer hat nahe Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ein Stoppschild missachtet und dadurch einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 40-Jähriger mit seinem Skoda am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Kreuzung der Landesstraßen 1140 und 1141 mit seinem Wagen in den Toyota des 32-Jährigen. Das Auto des 40-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann und eine 27 Jahre alte Frau im Wagen des 32-Jährigen wurden schwer verletzt. Der Verursacher kam mit leichten Blessuren davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 38 000 Euro.

Erst am Sonntagnachmittag war es in Schwieberdingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 70-Jähriger schwer verletzt worden war.