Schwerer Verkehrsunfall bei Herrenberg Auto prallt mit Traktor zusammen

Von red 30. Mai 2017 - 21:14 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine 53-jährige Frau bei Herrenberg verletzt worden. Die Fahrerin war mit ihrem Ford auf die Gegenspur geraten und mit einem Traktor zusammengeprallt.





Herrenberg - Eine 53-Jährige ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Ford auf der Bundesstraße 28 bei Herrenberg (Kreis Böblingen) mit einem Traktor zusammengeprallt. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 38-jährige Traktorfahrer gegen 14.55 Uhr die Bundesstraße 28 von Herrenberg kommend in Richtung Gültstein. Die 53-Jährige, die in der Gegenrichtung unterwegs war, kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Traktor. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Herrenberg aus dem Pkw befreit werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, während der leichtverletzte Traktorfahrer nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis 17.36 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.