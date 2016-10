Schwerer Unfall Zwei Fahrzeuge überschlagen sich auf A 81

Von red/dpa 29. Oktober 2016 - 09:05 Uhr

Bei hohem Tempo kommt ein 45-Jähriger Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern und kracht gegen einen weiteren Wagen. Beide Fahrzeuge überschlagen sich – einer der beiden Fahrer wird schwer verletzt.





Ditzingen - Zwei Autos haben sich nach einer Kollision auf der Autobahn 81 bei Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) überschlagen, beide Fahrer wurden verletzt. Ein 45-Jähriger war laut Polizei in der Nacht zum Samstag auf der Überholspur in Fahrtrichtung Heilbronn bei hohem Tempo ins Schleudern geraten und dabei erst in die Mittelleitplanke gekracht und dann gegen den VW-Golf eines 65-Jährigen geprallt.

Beide Autos überschlugen sich durch die Wucht des Aufpralls, Trümmerteile flogen auf die Straße. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt und kam später in eine Klinik, der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Mehrere nachfolgende Autos wurden von Trümmern getroffen und beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro.