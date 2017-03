Schwerer Unfall in Wendlingen Taxi und Motorrad kollidieren

Von kaw 31. März 2017 - 14:49 Uhr

In Wendlingen wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.Foto: dpa

In Wendlingen überholt ein Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge. Als ein Taxifahrer links abbiegen will, kommt es zu einer folgenschweren Kollision.

Wendlingen - Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) entstanden: Ein 53-jähriger Taxifahrer befuhr mit seiner Mercedes E-Klasse um 13.45 Uhr die Stuttgarter Straße von der Römerbrücke in Richtung Stadtmitte. Vermutlich ohne den Blinker zu betätigen wollte der Taxi-Lenker nach links auf ein Grundstück abbiegen. Wie die Polizei berichtet, kam es dabei zur Kollision mit dem 21-jährigen Motorradfahrer, der in diesem Moment bei unklarer Verkehrslage mehrere Fahrzeuge überholte.

Durch den Aufprall wurde das neue Vorführmotorrad nach links abgewiesen und prallte gegen eine Hausecke. Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.