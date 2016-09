Schwerer Unfall in Stuttgart-Weilimdorf Stadtbahn schleift Radfahrerin mit

Von red/dpa 07. September 2016 - 08:03 Uhr

In Stuttgart-Weilimdorf ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Stuttgart - Eine 30 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagabend in Stuttgart-Weilimdorf mehrere Meter von einer Stadtbahn mitgeschleift und schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 19 Uhr auf dem Radweg der Föhrichstraße in Richtung Weilimdorf unterwegs und hatte die Stadtbahn beim Abbiegen in die Pforzheimer Straße missachtet, wie die Polizei mitteilte.

Der 47 Jahre alte Fahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Stadtbahnfahrer und ein zehnjähriges Kind. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.