Schwerer Unfall in Stuttgart Radfahrer bei Kollision mit Stadtbahn getötet

Von red 29. Juni 2017 - 18:03 Uhr

In Bad Cannstatt ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war von einer Stadtbahn erfasst worden.





Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Unfall in Bad Cannstatt ist am Donnerstagnachmittag ein 70 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Fahrrad gegen 16.55 Uhr auf dem Königsplatz vom Kursaal kommend Richtung Wildbader Straße unterwegs. Beim Überqueren des Z-Übergangs über die Stadtbahngleise übersah er offensichtlich die herannahende Stadtbahn der Linie U2, die in Richtung Neugereut unterwegs war. Die Stadtbahn erfasste den 70-Jährigen, schleuderte ihn zu Boden und schleifte ihn einige Meter mit. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.