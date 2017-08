Schwerer Unfall in Stuttgart Neunjähriger lebensgefährlich verletzt

Von Christine Bilger 02. August 2017 - 09:46 Uhr

Ein Kind tritt unvermittelt auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. Foto: dpa

Ein Junge ist am Dienstagabend auf dem Nachhauseweg in Stuttgart-Mühlhausen von einem Auto erfasst worden. Er wurde so schwer verletzt, dass die Ärzte um sein Leben bangen.

Stuttgart - Am Seeblickweg in Stuttgart-Mühlhausen ist am Dienstag gegen 19.40 Uhr ein schwerer Unfall geschehen. Ein neunjähriger Bub, der bergauf in Richtung Neugereut auf dem Gehweg ging, trat plötzlich auf die Straße. Er hatte offenbar ein Auto, das in die gleiche Richtung fuhr, nicht bemerkt. Der 26-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so unvermittelt sei der Bub auf die Fahrbahn getreten, teilt die Polizei mit.

Mehr zum Thema

Ärzte bangen trotz Notoperation um den Buben

Der Junge wurde von dem Opel Astra des 26-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Der Neunjährige sei sofort ins Krankenhaus gebracht und notoperiert worden. Trotz des Eingriffes bestehe weiterhin Lebensgefahr für das Kind.

Der Junge sei alleine unterwegs gewesen und wollte nach Hause gehen. Dort, wo er auf die Straße trat, seien keine Autos am Straßenrand abgestellt.