Schwerer Unfall in Korntal-Münchingen 73-jähriger Autofahrer übersieht junge Radfahrerin

Von red/pho 10. November 2017 - 15:53 Uhr

Die Radfahrerin trug keinen Helm und wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 73-jähriger Autofahrer übersieht beim Wenden eine Radfahrerin und kollidiert mit ihr. Die junge Frau wird schwer verletzt. Vor Schreck gibt der Autofahrer dann Gas und landet in einer Hausfassade.

Korntal-Münchingen - Vermutlich weil ein 73 Jahre alter Audi-Fahrer am Donnerstag gegen 18.25 Uhr beim Wenden auf der Martin-Luther-Straße in Korntal (Kreis Ludwigsburg) eine Radfahrerin übersehen hat, hat es einen folgenschweren Unfall gegeben.

Der Autofahrer fuhr laut Bericht der Polizei gerade vom Fahrbahnrand an und wollte wenden. Dabei übersah er die in Richtung Mirander Straße fahrende 25 Jahre alte Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß über das Auto geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie trug keinen Helm. Vermutlich aufgrund des Schrecks verwechselte der Audi-Fahrer nach der Kollision Gas und Bremse.

Erst eine Hausfassade stoppt die Fahrt des Audi

Anstatt den Wagen zu stoppen, fuhr der 73-Jährige quer über die Straße und überrollte dabei noch das Fahrrad der 25-Jährigen. Erst die Hausfassade eines Cafés konnte den Wagen zum Stillstand bringen.

Eine Schaufensterscheibe ging hierbei zu Bruch. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Der Audi musste abgeschleppt werden.