Schwerer Unfall in Korb In der Raucherpause abgestürzt

Von wei 04. Oktober 2017 - 16:22 Uhr

Ein Hubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: SDMG

Ein 35-Jähriger geht auf den Balkon, um zu rauchen. Er lehnt sich ans Geländer – und rutscht so unglücklich aus, dass er abstürzt. Mitbewohner hören die Hilfeschreie des Schwerstverletzten.

Korb - Während einer Raucherpause ist am Mittwochmittag ein 35 Jahre alter Mann in Korb (Rems-Murr-Kreis) abgestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Laut der Polizei war er gegen 12 Uhr auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gegangen. Dort zündete er sich eine Zigarette an. „Er lehnte sich gegen das Geländer, rutschte dann aber auf rutschigem Boden unglücklich weg und stürzte über das Geländer in die Tiefe“, so ein Sprecher der Polizei.

Mehr zum Thema

Die Hilfeschreie des Mannes werden gehört

Hinweise, dass bei dem Unglück Alkohol oder Absicht im Spiel gewesen sein könnten, gebe es keine. Andere Hausbewohner hätten den um Hilfe schreienden Mann im Hof liegend gefunden. Nachdem der Rettungsdienst und der Notarzt ihn versorgt hatten, kam er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.