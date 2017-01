Schwerer Unfall in Kirchheim/Neckar 66-Jähriger kollidiert mit dem Gegenverkehr

Von Tim Höhn 20. Januar 2017 - 09:38 Uhr

Bei einem Frontalunfall sind am Donnerstagabend in Kirchheim am Neckar zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Mann hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der Grund ist noch unklar.





Kirchheim am Neckar - In Kirchheim am Neckar hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich zwei Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen haben. Wie die Polizei berichtet, war 66-jähriger um 18.52 Uhr in der Hohensteiner Straße mit seinem VW Passat auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal mit einem anderen Volkswagen zusammen, an dessen Steuer eine 50-jährige Frau saß. „Da sich die Tür des Passat nicht mehr öffnen ließ, musste der Fahrer von den Feuerwehren aus dem Wagen befreit befreit werden.“ Der Mann und die Frau wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Warum der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ist bislang unklar. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Straße etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nach Angaben der Polizei nicht. (tim)