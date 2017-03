Schwerer Unfall in Backnang Von Bus erfasst und schwer verletzt

Von wei 07. März 2017 - 16:32 Uhr

Ein Mann ist in Waiblingen von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden.Foto: Archiv (geschichtenfotograf.de)

Ein 36 Jahre alter Mann ist zu Fuß in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs, als er plötzlich von einem Linienbus erfasst wird. Auch eine Businsassin wird verletzt.

Waiblingen - Bei einem Unfall in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstag gegen 12.20 Uhr ein Fußgänger von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Ein 53-jähriger Linienbusfahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Busbahnhof unterwegs und auf der Kreuzung zur Dammstraße versehentlich an den rechten Bordstein gefahren. Die Polizei vermutet, dass er deswegen nach links übersteuerte. Dabei erfasste er den 36-jährigen Fußgänger, der dort unterwegs war.

Dann schrammte der Bus eine Mauer entlang und überfuhr ein Verkehrszeichen. Auch eine 58-jährige Frau im Bus zog sich leichte Verletzungen zu, die weiteren etwa 15 Businsassen blieben unversehrt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise an die Telefonnummer 0 79 04 / 94 26-0, um die genaue Unfallursache herauszufinden.