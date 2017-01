Schwerer Unfall in Backnang Auf eisglatter Brücke überschlagen – schwer verletzt

Von red/dpa 11. Januar 2017 - 07:45 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf dem Murrtalviadukt ist ein 23 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die B14 musste in diesem Bereich für die Dauer der Bergung zirka zwei Stunden voll gesperrt werden.





Backnang - Auf dem eisglatten Murrtalviadukt hat sich ein Chevrolet-Fahrer in Backnang (Rems-Murr-Kreis) überschlagen und schwere Verletzungen erlitten.

Der 23-Jährige sei am späten Dienstagabend ins Schleudern geraten und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Feuerwehr den Mann befreit hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des Opfers entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die B14 musste im Bereich des Murrtalviaduktes für die Dauer der Bergung zirka zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Am Einsatz beteiligt waren insgesamt vier Streifenwagen der Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Backnang mit drei Fahrzeugen und 20 Mann.