Schwerer Unfall im Rems-Murr-Kreis Porsche-Fahrer weicht Tier aus – Biker schwer verletzt

Von red 19. Juli 2017 - 20:10 Uhr

Zu einem schwere Unfall zwischen einem Porsche und einem Motorrad ist es am Mittwochnachmittag in Winterbach gekommen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Weil er wohl einem Tier ausweichen muss, gerät ein Porsche-Fahrer in Winterbach auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Motorrad. Der 57-Jährige Biker wird dabei schwer verletzt.

Winterbach - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einer Yamaha ist es am Mittwochnachmittag in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 46-jähriger Porsche-Fahrer gegen 15.30 Uhr bergauf in Richtung Engelberg unterwegs, als er seinen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste.

Der 46-Jährige wich nach links auf die Gegenfahrspur aus, wo ihm der 57 Jahre alte Yamaha-Fahrer entgegen kam. Dieser versuchte nach links auszuweichen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Im Bereich der Fahrbahnmitte kam es schließlich zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Porsche und dem Motorrad. Hierdurch wurde der Biker schwer verletzt, der Porsche-Fahrer erlitt einen Schock. Der 57-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr aus Winterbach verständigt, die die Fahrbahn reinigte.

Während der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1150 voll gesperrt werden. Der Sachschaden wurde zunächst auf 20.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände wurde ein Gutachter beauftragt. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 07904/94260 Zeugen, die den Unfall unmittelbar beobachten konnten aber auch Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der beiden Beteiligten vor dem Unfall machen können.