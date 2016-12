Schwerer Unfall bei Nürtingen Ersthelfer retten verletzten Fahrer

Von red 30. Dezember 2016 - 17:39 Uhr

Ein 63-jähriger Fahrer wird auf der B313 bei Nürtingen am Steuer seines Wagens bewusstlos, kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Ersthelfer kümmern sich um den Verletzten.





Nürtingen - Vermutlich wegen medizinischer Probleme ist am Freitagnachmittag auf der B313 bei Nürtingen ein 63-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Ersthelfer haben den Verunglückten aus seinem Wagen gerettet.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 13.45 Uhr in seinem Honda auf der B313 von Wendlingen in Richtung Nürtingen (Kreis Esslingen). Laut Zeugenangaben wurde er bewusstlos und fuhr auf einen Volvo auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 80 Meter durch den Grünstreifen und überschlug sich an der Böschung.

Bundesstraße musste gesperrt werden

Der Wagen blieb auf der Seite liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes um den Verunglückten. Der 63-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße musste in Richtung Nürtingen für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 20.000 Euro.