Schwerer Unfall bei Beuren Tankzug rauscht Böschung hinab

Von kaw 31. Juli 2017 - 12:38 Uhr

Der Fahrer eines Tankzugs erleidet schwere Verletzungen, als er mit dem Fahrzeug ungebremst einen Hang hinabrauscht.





Beuren - Wie die Polizei berichtet, ist es am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr zu einem schweren Unfall bei Beuren (Kreis Esslingen) gekommen. Auf der Weiler Steige, von Erkenbrechtsweiler kommend, fuhr der Mann mit dem Tankzug Richtung Beuren. An der Kreuzung hielt er jedoch nicht an, sondern fuhr ungebremst weiter über die Kreuzung hinweg eine Böschung hinunter. Der Tankzug überschlug sich und blieb schließlich auf einem Feldweg liegen.

Unfallzeugen holten den Fahrer aus dem Tankzug. Der Mann wurde laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Tankzug hatte Wasser geladen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.