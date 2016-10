Remseck-Aldingen Lkw-Fahrer stirbt bei Frontal-Crash

Von red/brb 20. Oktober 2016 - 11:48 Uhr

Auf der Strecke zwischen Remseck-Aldingen und Remseck-Pattonville krachen zwei Lkw frontal ineinander. Einer der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.





Remseck - Auf der Westtangente von Remseck-Aldingen hat sich gegen 9.30 Uhr ein tödlicher Lkw-Unfall ereignet.

Ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer, der in Richtung Ludwigsburg fuhr, kam aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Lkw-Anhänger-Gespann zusammen, das durch einen 40-Jährigen gelenkt wurde. Der 38-Jährige wurde in seinem Lkw mit Kühlaufbau eingeklemmt, dann fing das Führerhaus Feuer.

Nach den Löscharbeiten, die durch die alarmierte Feuerwehr durchgeführt wurden, konnte der Fahrer zwar aus dem Lkw geborgen werden, er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Lkw wurden abgeschleppt. Die Landesstraße 1144 musste gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch an (11.50 Uhr).