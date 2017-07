Schwere Unwetter in Baden-Württemberg So viel Regen wie sonst im ganzen Monat

Von red/dpa 09. Juli 2017 - 10:03 Uhr

Im Süden von Baden-Württemberg haben sich in der Nacht zum Sonntag Unwetter entladen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, enorme Regenmassen: In der Nacht zum Sonntag hatten Feuerwehren und THW im Süden alle Hände voll zu tun. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen - Unwetter haben im Süden Baden-Württembergs zahlreiche Schäden verursacht. Betroffen waren nach Polizeiangaben der Bodenseekreis, sowie die Landkreise Konstanz und Ravensburg. Vor allem vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume sorgten für viel Arbeit. Am Abend waren zeitgleich rund 650 Feuerwehrleute, 50 THW-Helfer und 30 Rettungkräfte im Einsatz, wie der Feuerwehrverband des Bodenseekreises mitteilte.

In vier Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Teil 120 Liter Regen pro Quadratmeter. „So viel Regen fällt in manchen Orten im Monat“, sagte ein Meteorologe des DWD. Umgestürzte Bäume beschädigten Fahrzeuge und blockierten zeitweise mehrere Straßen. Der Riedleparktunnel in Friedrichshafen ist weiterhin wegen Überflutung gesperrt.

In Villingendorf (Kreis Rottweil) schlug ein Blitz in den örtlichen Bauhof ein. Der Brand war Polizeiangaben zufolge aber schnell gelöscht. In Eriskirch (Bodenseekreis) brannte ein Dachstuhl ebenfalls wegen Blitzschlags.

Nach Polizeiinformationen wurde bei den Unwettern niemand verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst nicht.