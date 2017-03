Schweiz Erdbeben auch in Baden-Württemberg zu spüren

Von red/dpa 07. März 2017 - 06:33 Uhr

In der Schweiz ist es am Montagabend zu einem Erdbeben gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Am Montagabend hat in der Schweiz die Erde gebebt. Der Schweizerische Erdbebendienst berichtete von einem Erdstoß der Stärke 4,6 auf der Richterskala. Das Beben war auch im südlichen Teil Baden-Württembergs zu spüren.

Konstanz/Linthal - Ein Erdbeben in der Schweiz hat am Montagabend auch Menschen im Süden Baden-Württembergs aufgeschreckt. Der Schweizerische Erdbebendienst berichtete von einem Erdstoß der Stärke 4,6 auf der Richterskala um 21.12 Uhr. Das Epizentrum lag demnach nahe dem Ort Linthal (Kanton Glarus), zwischen Luzern und Chur. Es ist eines der stärksten Beben seit Jahren in der Schweiz.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Das Beben war bis ins südliche Baden-Württemberg zu spüren. Die Polizeipräsidien in Konstanz und Freiburg berichteten in der Nacht zu Dienstag von mehreren Anrufen von Bürgern, in der Bodenseeregion und Südbaden, die das Beben wahrgenommen hatten.