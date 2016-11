Schwarzwald-Baar-Kreis Unbekannter setzt sechs Würgeschlangen aus

Von red/AFP 11. November 2016 - 14:42 Uhr

Drei Würgeschlangen waren im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs (Symbolbild).Foto: dpa-Zentralbild

Ein Passant im Schwarzwald-Baar-Kreis bekommt einen Schrecken: Er entdeckt sechs Würgeschlangen in der Nähe eines Wanderparkplatzes.

Bad Dürrheim - Die Polizei fahndet nach einem Tierhalter, der sechs Schlangen in einem Waldstück ausgesetzt hat. Ein Passant entdeckte drei Würgeschlangen, zwei Königspythons und eine Kornnatter - allesamt tot - unter dem Laub der Bäume, wie die Polizei in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Freitag mitteilte.

Dort hätten die Tiere wohl Schutz vor der Kälte gesucht. Für diese Arten von Schlangen sei eine warme Außentemperatur überlebensnotwendig, hieß es weiter. Der Tod der Schlangen sei somit in Kauf genommen worden. Die verendeten Tiere waren bereits am Mittwoch gefunden worden.