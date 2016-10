Schwarzbuch 2016 Wie Steuergelder verschwendet werden

Von red/AFP/dpa 06. Oktober 2016 - 14:03 Uhr

Noble Mülltonnen oder millionenschwere Schulcontainer: Das am Donnerstag veröffentlichte „Schwarzbuch 2016“ des Steuerzahlerbundes deckt eine ganze Reihe öffentlicher Verschwendungen auf. Hier einige Beispiele.





11 Bilder ansehen

Berlin - Der Bund der Steuerzahler hat in seinem am Donnerstag veröffentlichten 44. Schwarzbuch 110 neue Fälle von Steuerverschwendungen in Deutschland aufgedeckt. Unter den exemplarischen Fällen von Bund, Ländern und Kommunen sind noble Mülltonnen zum Stückpreis von 1258 Euro, eine 103.000 Euro teure Fischtreppe ohne Fische oder vier Millionen Euro für eine Brücke ohne Verkehrsanschluss.

Der Präsident des Bunds der Steuerzahler, Reiner Holznagel, sieht vor allem bei den mehr als 1400 Staatsbetrieben der Bundesländer fragwürdige Geschäftstätigkeiten. Diese seien mit insgesamt 108 Milliarden Euro verschuldet und fielen durch fragwürdige Geschäftstätigkeiten auf. „Viele arbeiten unrentabel, sind hoch verschuldet und werden mit Steuergeld künstlich am Leben erhalten“, erklärte Holznagel.

Großflughafen Berlin-Brandenburg als Beispiel

Als Beispiele nannte er den noch immer nicht eröffneten Großflughafen Berlin-Brandenburg (BER) und die Landesbanken. Der Präsident des Steuerzahlerbunds forderte, das wirtschaftliche Risiko müsse bei Investoren bleiben und dürfe nicht beim Steuerzahler landen. Außerdem müssten private Unternehmen darauf vertrauen können, dass der Staat nicht als Wettbewerber gegen sie antrete.

Mit der Vorstellung des Schwarzbuchs veröffentlichte der Steuerzahlerbund auch das Online-Portal www.schwarzbuch.de, in dem die Fälle dargestellt werden.

Weitere Beispiele von Steuerverschwendung sehen Sie in unserer Bildergalerie!