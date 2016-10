Schwangere Promis Kugelrund und überglücklich

Von the/red 25. Oktober 2016 - 10:04 Uhr

In der Welt der Promis und Royals wachsen die Bäuche: Auf den roten Teppichen und in den sozialen Netzwerken werden immer wieder neue Babykugeln abgelichtet - jetzt zeigte sich Sarah Connor stolz mit ihren Babybauch im Bikini.





Stuttgart - Der Klapperstorch schaut auch in der Welt Promis vorbei - und die präsentieren ihre Babybäuche stolz auf den roten Teppichen und in den sozialen Netzwerken. So zum Beispiel bei der amerikanischen Schauspielerin Tori Spelling (43): Der frühere „Beverly Hills“-TV-Star ist zum fünften Mal schwanger. „Es war eine totale Überraschung. Aber wir wollten immer eine große Familie. Ich bin wirklich aufgeregt“, sagte Spelling dem „People“-Magazin. Die US-Schauspielerin und ihr Ehemann Dean McDermott haben bereits vier Kinder.

Die Casting-Crew des Mel-Gibson-Kriegsfilms "Hacksaw Ridge" bekommt ebenfalls Zuwachs: Auf dem roten Teppich zeigen gleich zwei Darstellerinnen ihre runden Bäuche. Schauspielerin und Sängerin Alexa Penavega und die australische Schauspielerin Teresa Palmer.

Auch unter den deutschen Promis gibt es Nachwuchs: Anfang September zeigte sich die TV-Moderatorin Nazan Eckes mit rundem Babybäuchlein auf dem roten Teppich bei einer Veranstaltung in Berlin.

Noch mehr ganz schön(e) Schwangere zeigen wir in unserer Bildergalerie!