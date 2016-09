Schwangere Promis Kugelrund und überglücklich

Von the/red 15. September 2016 - 11:43 Uhr

In der Welt der Promis und Royals wachsen die Bäuche: Auf den roten Teppichen und in den sozialen Netzwerken werden immer wieder neue Babykugeln abgelichtet - jetzt zeigte sich Sarah Connor stolz mit ihren Babybauch im Bikini.





Stuttgart - Der Klapperstorch schaut auch in der Welt Promis vorbei - und die präsentieren ihre Babybäuche stolz auf den roten Teppichen und in den sozialen Netzwerken. So zum Beispiel Sarah Connor. Die Sängerin erwartet ihr viertes Kind und postete nun ein Foto von sich, auf dem die 36-Jährige im Bikini auf einer Luftmatratze in einem Pool zu sehen ist. Ihr kugelrundes Bäuchlein streckt sie dabei genüsslich der Sonne entgegen.

Neben Connor hat auch die kanadische Sängerin Alanis Morissette vor kurzem mit einem Foto von sich für Wirbel im Netz gesorgt. Im Juni veröffentlichte die schwangere Morissette ein Unterwasser-Nacktfoto auf Instagram.

Auch unter den deutschen Promis gibt es Nachwuchs: Anfang September zeigte sich die TV-Moderatorin Nazan Eckes mit rundem Babybäuchlein auf dem roten Teppich bei einer Veranstaltung in Berlin.

Noch mehr ganz schön(e) Schwangere zeigen wir in unserer Bildergalerie!