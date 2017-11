Schwangere Cathy Hummels Gesund und munter auf dem roten Teppich

Von (ili/spot) 10. November 2017 - 12:55 Uhr

Die schwangere Cathy Hummels bei den GQ Awards in Berlin Foto: imago/Future Image

Erst vor Kurzem musste die schwangere Cathy Hummels ein Event absagen, weil sie krank war. Jetzt meldete sich freudestrahlend auf dem roten Teppich zurück.

Model Cathy Hummels (29) feierte am Donnerstagabend die Verleihung der GQ Awards in Berlin. Nachdem sie am 30. Oktober krankheitsbedingt bei einer anderen Veranstaltung absagen musste, scheint die schwangere Ehefrau von Fußballweltmeister Mats Hummels (28) nun wieder topfit zu sein. Freudestrahlend präsentierte sie sich den Fotografen in einem kurzen, roten Etuikleid mit Minibeinschlitz. Besonderer Hingucker war das asymmetrisch geschnittene und glitzernd eingefasste Cut-out im Dekolletébereich.

Glitzernde Elemente fanden sich auch in den Peeptoe-High-Heels mit Lochmuster und ein paar Armreifen wieder. Passend zum Kleid trug die Münchnerin einen knallroten Lippenstift und auch ihre Augen hatte sie mit Mascara und Lidstrich betont. Die hellbraunen Haare waren zum Seitenscheitel frisiert und hingen in lockeren Wellen herab.

Cathy und Mats Hummels sind seit zehn Jahren ein Paar. 2015 wurde in München Hochzeit gefeiert. Das erste gemeinsame Kind wird für Anfang 2018 erwartet.