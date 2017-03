Schwäbischer Wald Wer wird die nächste Waldfee?

Von Phillip Weingand 16. März 2017 - 18:00 Uhr

Bei der Wahl zur Schwäbischen Waldfee treten zehn Kandidatinnen an. Der Gewinnerin winken ein Mini-Cabrio als Dienstwagen und ein nagelneues Outfit von Riani – wir stellen die Frauen vor, die am 22. März vor die Jury treten.





11 Bilder ansehen

Rems-Murr-Kreis - Seit vier Jahren gibt es sie: Die Figur der schwäbischen Waldfeesoll die Region Schwäbischer Wald – und seine Fremdenverkehrsgesellschaft – bekannt machen, Kindern eine Begegnung mit einer „leibhaftigen“ Fee ermöglichen und den Fußballern der SG Sonnenhof Großaspach bei ihren Spielen Glück bringen.

Mehr zum Thema

Am 22. März ist es wieder so weit: Die Feen-Bewerberinnen müssen sich den Fragen der amtierenden Waldfee Sonja Bischoff stellen. Eine Jury aus dem Landrat Richard Sigel und den 16 Bürgermeistern der Mitgliedsorte wird in diesem Jahr aus zehn Kandidatinnen wählen können.

Wird eine Polizistin die nächste schwäbische Waldfee?

Dabei haben sie die Qual der Wahl: Soll eine Polizeibeamtin aus Großerlach den Schwäbischen Wald repräsentieren oder die Kandidatin, die als Hobby Apnoetauchen betreibt? Ist die Kandidatin, die sich im Landfrauenverein Großerlach engagiert, die Richtige? Oder doch eher eine Dame aus Beglen, die als Westernreiterin vielleicht sogar als Fee auf dem Pferderücken für Abwechslung sorgen könnte?

Klar ist, dass der Gewinnerin der Feen-Wahl für ihre einjährige Amtszeit ein nagelneues Mini-Cabrio als Dienstwagen zur Verfügung steht. Auch das Outfit der Waldfee ist neu: Es stammt vom Schorndorfer Mode-Label Riani. Die Entwürfe für das Feenkleid werden am nicht-öffentlichen Wahlabend vorgestellt. Außerdem erhält die Waldfee eine Aufwandsentschädigung und ein professionelles Fotoshooting.

Öffentlich gekürt wird die neue schwäbische Waldfee am Montag, 1. Mai, bei der Saisoneröffnung des Schwäbischen Waldes am Juxkopf in Spiegelberg.