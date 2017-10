Schwäbische Alb Rollerfahrer stürzt Abhang hinunter und stirbt

Von red/dpa 01. Oktober 2017 - 19:29 Uhr

Der verunglückte Fahrer musste von der Bergwacht geborgen werden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Rollerfahrer kommt auf der Schwäbischen Alb in einer Kurve von der Straße ab und stürzt einen Abhang hinunter. Jede Hilfe für ihn kommt zu spät.

Melchingen - Ein 51 Jahre alter Mann ist beim Sturz mit seinem Motorroller ums Leben gekommen. Er sei am Sonntag in einer Kurve in Richtung Melchingen auf der Schwäbischen Alb von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Danach wurde der Mann 30 Meter tief einen steilen Abhang hinuntergeschleudert. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Er musste von der Bergwacht geborgen werden.