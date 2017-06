Schwäbische Alb 19-jähriger Fellbacher stirbt bei Absturz mit Segelflugzeug

Von red/dpa 24. Juni 2017 - 20:31 Uhr

Ein 19-jähriger Fellbacher ist mit seinem Segelflugzeug auf der Schwäbischen Alb abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der junge Mann hatte vergangenes Jahr seine Fluglizenz erworben.





Bartholomä - Ein 19 Jahre alter Mann aus Fellbach ist auf der Schwäbischen Alb mit einem Segelflugzeug abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte sich der junge Mann am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Flugplatz in Bartholomä (Ostalbkreis) von einer sogenannten Startwinde in die Luft ziehen lassen.

Wenige Minuten später geriet das Flugzeug dann in den Sturzflug und schlug in einem Waldgebiet in der Nähe des Flugplatzes auf. Die Fliegerkameraden beobachteten den Absturz, setzten einen Notruf ab und suchten die Absturzstelle. Sie fanden den 19-Jährigen und das Segelflugzeug in dem Waldgebiet. Kurz danach traf auch die Feuerwehr ein. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Der 19-Jährige hatte vergangenes Jahr seine Fluglizenz erworben. Er war Mitglied einer Fliegergruppe aus Fellbach, die sich gemeinsam auf dem Flugplatz befand. Die Familienangehörigen und die Mitglieder der Fliegergruppe wurden auf dem Flugplatz vom Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war den Angaben zufolge noch unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung werde die weiteren Ermittlungen führen, sagte der Sprecher weiter.

An dem völlig zerstörten Segelflugzeug war ein Sachschaden von 70.000 Euro entstanden.