Schwäbisch Gmünd BMW stürzt mit Karacho in Bach

Von red 20. Mai 2017 - 12:55 Uhr

Diese Fahrt wird der junge Mann wohl so schnell nicht vergessen: Wegen überhöhter Geschwindigkeit stürzt ein 20-Jähriger BMW-Fahrer in einen Bach. So kam es zu dem Unfall.





6 Bilder ansehen

Schwäbisch Gmünd - Wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein BMW-Fahrer in Schwäbisch Gmünd von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen in einen Bach gestürzt. Der 20-Jährige konnte sich am Freitag anschließend aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Mehr zum Thema

Der Mann war gegen 16.30 Uhr in einen Kreisverkehr gefahren und gefährdete dort einen anderen Auto-Fahrer, der voll abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er überfuhr das Kreiselauge, fuhr in eine Straße ein und kam dort vor der Brücke nach rechts von der Straße ab. Dort durchbrach er einen Zaun, knickte einen Baum um und fuhr eine rund fünf Meter hohe Böschung hinunter, wo das Auto bis zum Dach im Wasser versank.

Die Feuerwehr musste zwar nicht mehr zur Bergung des Fahrers eingreifen, sicherte aber die Unfallstelle und war anschließend bei der doch schwierigeren Fahrzeugbergung unterstützend tätig. Der 20-jährige Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon.