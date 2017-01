Schwaben gegen Berliner Gegenschlag aus Biberach

Von Lukas Jenkner 16. Januar 2017 - 11:45 Uhr

Rainer Holzrück alias Bernd Gnann auf Mission vor dem Brandenburger Tor in BerlinFoto: Facebook/@gehdochnachbiberach

Der Zank zwischen Berlinern und Schwaben geht weiter – mit Videos des Schauspielers und Kabarettisten Bernd Gnann. Der will die gequälten Schwaben aus der Hauptstadt locken – nach Biberach. Aussichtslos, aber sehr, sehr lustig.

Berlin/Biberach - Gleich zu Beginn des Videos rückt Rainer Holzrück mit der Wahrheit heraus: Eine richtige Arbeit sei das ja gar nicht, sagt er in die Kamera. Holzrück nennt sich Win-Back-Manager. Seine Mission: All die Schwaben, die in Berlin so schlimm angefeindet werden, aus der Hauptstadt zu locken – und zwar nach Biberach, getreu dem Motto: „Dann geh doch nach Biberach“ oder auch: „Vom großen B ins kleine B“.

Dazu müssen Nichtschwaben wissen, dass Biberach so eine Art schwäbisches Bielefeld ist. Niemand glaubt, dass es die Stadt wirklich gibt, bis man durch ein vorbeihuschendes Hinweisschild eines Besseren belehrt wird. Aber auch dann bleiben letzte Zweifel. „Klein. Stark. Oberschwäbisch“ lautet der Slogan, mit dem Biberach für sich wirbt und der auch als Logo im Video eingeblendet ist.

Video im TV-Reality-Stil

Real ist das natürlich alles nicht. Hinter Rainer Holzrück verbirgt sich der Schauspieler und Kabarettist Bernd Gnann, der sich mit braungestreiftem Hemd, kleinkariertem Sakko und dicker Hornbrille à la Siebziger Jahre aufmacht und in Berlin für seine oberschwäbische Heimat wirbt. Das tut er mit so netten Bonmots wie „Gottes schönste Gabe ist der Schwabe“ und „Biberach sagt Ja zu Schwaben“.

Holzrück rückt den Berlinern in Taxis und am Currywurst-Stand zu Leibe und sprüht schließlich sogar Graffiti ans Brandenburger Tor. Das Video ist im reportagehaften TV-Reality-Stil gedreht, wie zum Beispiel die Passagen aus dem Film „Er ist wieder da“, in denen der angeblich wiederauferstandene Adolf Hitler auf ganz normale Menschen trifft, oder auch die Straßenumfragen in Satiresendungen wie die Heute Show.

Hintergrund der Aktion ist unter anderem eine Werbeaktion der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG), die in Berlin Busse herumfahren lässt mit dem Spruch „Liebe Schwaben, wir bringen Euch gerne zum Flughafen“, die in den vergangenen Wochen durch die sozialen Medien gegeistert ist.

Allerdings möchte die Stadt Biberach mit der Imagekampagne auch für sich werben und gegen den Fachkräftemangel in der Stadt und dem Umland kämpfen.