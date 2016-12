Schutz vor Einbruch Diese 13 Tipps halten Langfinger fern

Von Phillip Weingand/Andrea Beckmann 07. Dezember 2016 - 15:33 Uhr

Im Schutz der Dunkelheit versuchen viele Langfinger ihr Glück. (Symbolbild)Foto: dpa

Die dunkle Jahreszeit ist auch die Zeit der Einbrüche. Die Polizei erklärt, wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können.

Stuttgart/Waiblingen - Winterzeit ist Einbruchszeit. Zwar verzeichnet die Stadt Stuttgart bei den Wohnungseinbrüchen einen erfreulichen Rückgang - die Zahl ist im vergangenen Jahr um fast 30 Prozent zurückgegangen. Doch das ist in den Augen der Polizei kein Grund zur Entwarnung. "Die problematischste Zeit, die dunkle Jahreszeit, fängt jetzt erst an", betont Tobias Tomaszewski, ein Sprecher der Stuttgarter Polizei.

Auch Klaus Ebner, Polizeihauptkommissar bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Fellbach, sagt: "Tendenziell sind die Einbruchszahlen in diesem Jahr auch im Rems-Murr-Kreis gefallen" - aber zurücklehnen könne die sich Polizei deswegen noch nicht. Im Rems-Murr-Kreis sind Ebner und seine Einheit sehr gefragt: Sie beraten von Fellbach aus Hausbesitzer, Mieter oder Bauherren in Sachen Sicherheit. Ebner und zwei Kolleginnen kommen kostenlos zu den Bürgern und suchen vor Ort nach Möglichkeiten zum Schutz vor Einbrüchen.

Dabei schützt die Dunkelheit die Täter nicht nur davor, entdeckt zu werden, sondern bereits beim Auskundschaften möglicher Zielobjekte. "Wer jetzt abends durch ein Wohngebiet spaziert, kann leicht am Lichtschein erkennen, ob eine Wohnung verlassen ist oder ob jemand zuhause ist", stellt Tobias Tomaszewski klar. Das mache den Herbst und den Winter für die Täter so attraktiv.

Dennoch ist ein Schutz vor den ungebetenen Gästen möglich. Nicht alle Tipps, die die Polizei den Bürgern gibt, kosten Geld - einige erfordern nur etwas Disziplin und Aufmerksamkeit.